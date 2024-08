Il presidente ideale? Un sindaco che rilanci il ruolo della Provincia Più peso in Fondazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Alla vigiliariunionedirezionele del Pd, convocata per fare il punto sulle prossime elezioni del, Sandro Starnini lancia i suoi consueti petardi sui tavolipolitica.di Rapolano Terme, primoeletto direttamente, una veemenza verbale da Johnny Stecchino ("ma quanto costano le banane a Palermo?"), l’illusione di poter ancora trattare alla pari con Ferrovie, Anas, ministeri e Regione, e un fiuto sulla politica che non ha perso negli anni, Starnini invia messaggi al Pd e a sindaci e consiglieri di centrosinistra che eleggeranno il prossimo. "Prima bisogna capire per che cosa lo eleggeremo. Perché se deve mettere qualche firma nei momenti tolti ai suoi impegni da- è il prologo - possiamo tirarlo a sorte.