I Maneskin in gara a Sanremo 2025?

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 8 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it, Il rumor che sta facendo discutere il mondo della musica e dei fan riguarda un possibile e inaspettato ritorno dei Måneskin al Festival di. Dopo la loro vittoria con “Zitti e Buoni” nel 2021 e il successivo trionfo all’Eurovision Song Contest, la band romana ha continuato a scalare le classifiche internazionali, affermandosi come uno dei gruppi rock più influenti del momento. Il loro ritorno al Teatro Ariston è al centro delle speculazioni, nonostante manchino ancora diversi mesi all’inizio della manifestazione. I Måneskin a: un ritorno atteso ma fuoriSecondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, i Måneskin potrebbero tornare sul palco che ha segnato l’inizio della loro ascesa internazionale, ma questa volta non come concorrenti.