Genoa vs Reggiana | probabili formazioni e dove vederla

(Di giovedì 8 agosto 2024) Gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2024/2025. Sulla carta non dovrebbe esserci partita con i rossoblù nettamente favoriti, ma gli emiliani potrebbero diventare un avversario scomodo se affrontato con poca concentrazione.vssi giocherà venerdì 9 agosto 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Marassi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo l’ottima stagione scorsa culminata con la salvezza ottenuta in anticipo, i rossoblù sperano di ripetersi, anche se l’obiettivo è quello di posizionarsi nella parte sinistra della classifica. Il primo passo è comunque superare questo turno di Coppa Italia. Gli emiliani sono riusciti a mantenere la cadetteria dopo averla conquistata due anni fa. L’obiettivo di questa stagione è confermarsi, e per farlo si è deciso di cambiare la guida tecnica affidandosi a William Viali.