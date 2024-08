Cure gratuite per i cani Ecco il veterinario sociale | | Boom di richieste anche dai nuovi poveri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ci sono persone a cui il cane non fa solo compagnia. Le tiene legate alla vita col suo affetto incondizionato, non facendole precipitare nel gorgo della disperazione dopo mille guai. Se però il quattro zampe si ammala - e i soldi in tasca del padrone sono pochini -la visita daldiventa una spesa inaccessibile. Per fortuna,ad agosto, i volontari della fondazione "Save the dogs and other animals" sono operativi, offrendo visite veterinarie. Due volte al mese, con un presidio fisso (dalle 20.30 alle 22, il giorno è variabile) allestiscono un mini-ambulatorio nello spazio“Mosso“ di via Mosso al civico 3, nel Municipio 2. Ma lo staff e i volontari (che a Milano sono 31, di cui dieci medici veterinari) si muovonocon unità mobili a Lambrate, Quarto Oggiaro e San Babila.