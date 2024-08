Cade in bici al Monte Stella | gravissimo ragazzino di 15 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un altro ciclista in fin di vita a Milano. Si tratta di undi 15che nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18, giovedì 8 agosto, è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda, dopo una brutta caduta incletta al parco, all'altezza di viale Isernia. La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente, ma sarebbe da escludere il coinvolgimento di altri veicoli. Ancora da capire se a provocare la caduta possa essere stata una qualche anomalia nella strada che stava per correndo. Il personale medico-sanitario è intervenuto sul posto con un'ambulanza e l'elisoccorso.