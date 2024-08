Atletica la formazione della 4×100 alle Olimpiadi | presente Jacobs esclusione di lusso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’Italia si appresta a scendere in pista allo Stade de France per disputare la batteriamaschiledi Parigi 2024. Il quartetto tricolore cercherà di essere tra le migliori tre nella propria serie, o di avere uno dei due migliori tempi di ripescaggio, per accedere alla finale che si disputerà domani sera. Appuntamentoore 11.35 per sfidare, tra le altre, USA e Gran Bretagna. Il responsabilevelocità Filippo Di Mulo ha confermato tre quartiche tre anni fa si regalò l’imperitura apoteosi a Tokyo. Marcellè una garanzia in seconda frazione ed è in grandissima forma fisica come ha dimostrato nel fine settimana sui 100 metri: quinto posto con un eccezionale 9.85, ad appena sei centesimi dal vincitore Noah Lyles e autore del suo miglior riscontro cronometrico degli ultimi tre anni.