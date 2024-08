Alessia Pifferi la Corte d’Assise di Milano si è espressa | Reato di elevatissima gravità umana

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 agosto 2024), condannata all’ergastolo per aver lasciato la figlia Diana da sola in casa per quasi sei giorni, provocandone la morte per “stenti e disidratazione”, ha agito spinta da un “futile ed egoistico movente”, ossia “regalarsi un proprio spazio di autonomia”, trascorrendo un lungo weekend con il compagno. Questo comportamento, secondo ladi, ha violato il fondamentale dovere di prendersi cura della figlia, una bambina di un anno e mezzo, configurando undi “” sia sul piano giuridico che umano e sociale.Leggi anche:, morto l’ex marito: disposta autopsia, dettagli inquietanti La sentenza, emessa il 13 maggio scorso, ha condannato la donna, all’epoca dei fatti 36enne, all’ergastolo per omicidio aggravato da futili motivi e dal vincolo di parentela.