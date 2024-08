Social | è guerra di post tra papà Salis e Osho

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 7 agosto 2024) E’ ormaiaperta a livello dinetwork, tra ildi IlariaPalmaroli: botta e risa su X e Facebook Nel mondo deimedia, dove ogni parola può diventare virale in pochi secondi, si sta consumando una battaglia fatta die repliche tra due figure note del panorama italiano: da una parte Roberto, padre della europarlamentare di Avs, dall’altra Federico Palmaroli, meglio conosciuto come l’romano. Al centro dello scontro, una serie di dichiarazioni che hanno acceso gli animi su piattaforme come X (precedentemente noto come Twitter) e Facebook.tra-Ansa- Notizie.comTutto ha avuto inizio con un commento di Robertoriguardante la pugile algerina Imane Khelif e la sua vittoria alle Olimpiadi di Parigi 2024 contro l’italiana Angela Carini.