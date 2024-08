Nuovo ’Neri’ la Giunta dice sì A settembre il progetto in consiglio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Parere positivo. È quello che ieri a Palazzo Garampi ha incassato il’Romeo Neri’. Quello ‘raccontato’ neldi fattibilità presentato nei mesi scorsi da Aurora Immobiliare e Rimini Fc che piomberà incomunale. Tecnicamente ieri lacomunale ha adottato la dichiarazione di Pubblico interesse sul, che consentirà al’approvazione incomunale per l’inserimento di quello studio di fattibilità negli atti di pianificazione comunale (Piano opere pubbliche e Dup). Un via libera, il secondo nel giro di pochi giorni, che permette di essere ’in regola’ con i tempi scanditi dal decreto stadi. Anche se ovviamente la strada è ancora lunghissima. E non senza alti ostacoli da superare.