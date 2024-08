Nuova tassa di soggiorno aumenti in base al lusso Montecatini si prepara

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 – L’imposta die il suo possibile aumento in tutta Italia diventa un tema scottante del dibattito politico a livello nazionale. Il governo di Giorgia Meloni valuta una norma che permetterebbe l’estensione a tutti i Comuni che vorranno applicarla (non solo ai capoluoghi o a quelli turistici o considerati città d’arte). Tutte le amministrazioni della Valdinievole e del resto della provincia di Pistoia, andrebbero ad avvalersi di questo strumento. Inoltre l’imposta potrebbe salire ed essere rimodulata. Si partirebbe da un importo fino a cinque euro, nel caso di costo del pernottamento inferiore a 100 euro, per salire fino a un massimo di 25 euro al giorno negli alberghi di extra(oltre 750 euro a notte). La norma con le modifiche potrebbe essere già inserita in un decreto del consiglio dei ministri, in programma oggi, mercoledì 7 agosto.