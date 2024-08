Napoli Alex Meret in uscita? La Fiorentina valuta l’estremo difensore

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Lalavora su possibili uscite e nuovi arrivi:è uno dei nomiti dai viola per rinforzare il reparto portieri.sembra essere a un passo dall’addio al, e lapotrebbe essere la sua prossima destinazione. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttomercatoweb.com,partenopeo è finito nel mirino dei dirigenti viola, che stanno preparando una serie di cambiamenti significativi per la prossima stagione. Il portiere 27enne non avrebbe convinto appieno l’attuale tecnico del, Antonio Conte, e la sua permanenza al club sembra ora essere in bilico. Le trattative di mercato dellasono particolarmente frenetiche in questo periodo, con il club gigliato al lavoro per rinforzare la squadra in vista della nuova stagione.