Meteo potente escalation di caldo in Italia | cosa ci aspetta nei prossimi giorni

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Social.africano in vista: ecco come saranno le temperature per il periodo di Ferragosto. Secondo le previsioni, a partire dal weekend e nella prima parte della settimana di Ferragosto ci sarà un’espansione netta dell’alta pressione subtropicale, non solo su Mediterraneo e, ma anche sull’Europa centrale, che sperimenterà una intensa ondata di calore. Leggi anche: Olimpiadi, tensione alle stelle per Tamberi che centra la finale: cos’è successo Leggi anche: Incidente choc, scooter schiacciato tra pullman e auto: cos’è successoe afa incinei. A partire dalla giornata di sabato 10 agosto fino a mercoledì 14 agosto (2024), è prevista una stabilità atmosferica assoluta con tanto sole e temporali pressoché azzerati al netto di casi isolati su Alpi e Appennino.