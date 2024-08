Marisa Laurito attacca la Rai e critica Stefano De Martino | Arbore è un altro pianeta

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it, L’attrice e direttrice teatraleha espresso un giudizio molto severo sulla situazione attuale della Rai, in particolare sulla scelta di affidare la conduzione di “Affari Tuoi” aDe. In un’intervista a Fanpage.it, laha sottolineato come la televisione pubblica stia attraversando un momento di grande difficoltà, caratterizzato da una mancanza di originalità e da una eccessiva dipendenza dai format del passato. La Rai secondo: “Totalmente distrutta” “La Rai di oggi è totalmente distrutta”, ha dichiarato senza mezzi termini l’attrice napoletana. Secondo la, la televisione pubblica è ormai un’ombra di se stessa, priva dei grandi protagonisti che l’hanno resa celebre in passato.