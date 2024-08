LIVE Arrampicata sportiva Olimpiadi Parigi in DIRETTA | conclusa la semifinale della prova maschile fra poco tocca allo speed femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

11.57 La nostrasi interrompe qui, noi di OA Sport vi diamo l'appuntamento fra pochi minuti per il via dei quarti di finale dello. 11.56 Alle 12.25 inizieranno le fasi finali dellocon i quarti di finale. Ladi velocità delle donne sarà il primo evento che assegnerà medaglie quest'oggi. 11.54 Questi gli otto qualificati alla finalecombinata: Anraku (JPN), Roberts (GBR), Ondra (CZE), Gines Lopez (ESP), Schubert (AUT), Jenft (FRA), Duffy (USA), McArthur (GBR). 11.52 Non sono mancate le sorprese in questacombinata. Sono rimasti vittime del percorso durissimo predisposto per questa lead il forte giapponese Tomoa Narasaki, il padrone di casa Sam Avezou e il più che valido tedesco Alexander Megos. 11.50 Anche Anraku ottiene 68.1 punti nel lead.