L’amica Geniale – storia della bambina perduta | il primo trailer

Dopo un breve sguardo nel promo di HBO per la prossima stagione televisiva, ecco un teaser esteso di, la quarta e ultima stagioneserie che porta in tv la tetralogia deldi Elena Ferrante. Ecco di seguito il video: View this post on Instagram A post shared by HBO (@hbo) Completamente rinnovato il cast che vede protagonisti Alba Rohrwacher nel ruolo di Elena Greco (Lenù), Irene Maiorino nel ruolo di Lila Cerullo e Fabrizio Gifuni nel ruolo di Nino Sarratore. Il soggetto e le sceneggiature di sono di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo.