La tradizione si rinnova Che spettacolo ’lo sparo’

(Di mercoledì 7 agosto 2024) C’era grande attesa per lopirotecnico che chiude come dail lungo programma delle Festività per il Santo Patrono della città di Ascoli, Sant’Emidio. Erano state annunciate alcune novità spettacolari e in effetti lo ‘non ha deluso le attese. In leggero anticipo rispetto ai consueti orari, a mezzanotte e quaranta, il primo ‘colpo scuro’ ha richiamato l’attenzione di chi ancora si stava attardando per le vie e le piazze del centro storico sicuro di avere ancora una ventina di minuti a disposizione. I lavori per il rifacimento dei marciapiedi su via Lungo Castellano Sisto V hanno complicato il solito ‘ammassamento’ lungo la sponda del torrente ma sono stati tanti che ‘in barba’ ai divieti hanno spostato le transenne e sono entrati nell’area cantiere, rischiando più che altro di inciampare tra tubi e scavi.