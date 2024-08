Il premio Nobel per la pace Denis Mukwege il 10 agosto a Pompei

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 7 agosto 2024)per lanel 2018, sarà ala mattina del 10, alle 11, a( NAPOLI ) nella sala comunale Marianna Fornaro Contessa De Fusco in Longo, per un incontro sudiritti umani promossi dalla cooperativa sociale Il Tulipano impegnato da anni sui temi dell’inclusione e rispetto dei diritti delle persone con fragilità. L’iniziativa è stata accolta con favore dal sindaco della città degli Scavi Carmine Lo Sapio e dall’assessore alla Qualità della vita Catello Raimo che porteranno i saluti istituzionali. “La città dellache ospita unper laè un passaggio fondamentale per essere costruttori di”. Così Lo Sapio che aggiunge: “il 19 settembresarà protagonista del G7 della Cultura e con i grandi del mondo parleremo anche di. E’ un onore per la Città diospitare il”.