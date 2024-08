Il Newcastle United pronto a confermare il nuovo acquisto nelle prossime 24 ore

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Secondo quanto riferito, ilad annunciare il prossimodell’estate. Secondo Sky Sports News, l’attaccante dello SheffieldWilliam Osula è sul punto di concludere il suo trasferimento al St. James’ Park per 15 milioni di sterline. I Magpies pagheranno ai Blades 10 milioni di sterline in anticipo, più 5 milioni di sterline in bonus, per l’attaccante danese 21enne che ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Derby County. William Osula èa firmare per il.Dopo aver impressionato durante il suo periodo con i Rams, Osula, rappresentato dall’agenzia leader CAA Stellar, ha segnato cinque gol in 21 presenze e si è guadagnato il rispetto del, un club alla ricerca di nuovi giovani talenti.