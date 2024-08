I numeri della crisi di Netflix in Italia

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ci sono molti parametri da tenere in considerazione quando si vuole valutare l’efficacia e la penetrazione di una piattaforma OTT (o VOD, di Video On Demand a pagamento) in un Paese. Oltre al numero degli abbonati per accedere ai cataloghi, occorre tenere a mente altri due fattori: gli utenti unici mensili e le ore trascorse nella visualizzazione dei contenuti (o all’internopiattaforma/app). Proprio questi ultimi due fattori, prendendo come riferimento i dati raccolti da Agcom relativi al marzo del 2024 (e paragonandoli a quelli dello stesso mese dei tre anni precedenti), sembra piuttosto evidente unadiin