Gudmundsson-Fiorentina trattativa ben avviata ma non ancora definita | le ultime

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Albertè sempre più vicino a indossare la maglia dellain questa sessione estiva di calciomercato. Deveessere risolto qualche dettaglio prima della fumata bianca. IL PUNTO – Alberte lasembrano essere destinati a dirsi sì in questa finestra di mercato. Il giocatore islandese, a lungo nel mirino dell’Inter per rinforzare il suo attacco dopo aver provato a definire le cessioni dei propri esuberi nel reparto, rappresenterebbe il “sostituto ideale” per la Viola in caso di cessione di Nico Gonzalez in estate. Non esattamente in termini di ruolo, data la posizione centrale occupata in campo dall’islandese, ma in quanto al tasso tecnico del calciatore e alla leadership che potrebbe esercitare sul rettangolo di gioco.