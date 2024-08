Giovanni Toti | Non vedo un futuro da governatore ma serve una riflessione in politica

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 7 agosto 2024) AGI - “Da un punto di vista morale la vicenda è stata pesante e sarà lunga, ma sono fiducioso che si possa chiarire tutto anche perché i contorni di questa vicenda non mi hanno convinto dall'inizio e spero che non convincano neanche i magistrati. Spero che su quello che è successo lasi possa anche interrogare, anche perché i confini frae giustizia sono molto confusi e problematici”, dichiara l'exdella Liguria. Gli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione e finanziamento illecito “Questi mesi li ho vissuti come una profonda ingiustizia. Parliamo di corruzione, ma nessuno ha messo un euro in tasca, neanche i magistrati mi hanno accusato di un arricchimento personale, anzi. Io prima facevo un altro mestiere, il direttore del telegiornale, ed ero assai più benestante di quando facevo il