Free zone finanziarie negli Emirati Arabi cosa sono e come funzionano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma 7 agosto 2024 – Dal 1985 nei setti Stati indipendenti degli, ovvero Abu Dhabi, Ajman, Sharjah, Dubai, Ras al Khaimah e Umm al-Qaiwan,state istituite le cosiddetta. A happy tourist couple on vacation time stands on a balcony and enjoys the panoramic view of the Dubai city skyline, UAE Si tratta di aree di libero scambio che hanno il principale obiettivo di incentivare gli investimenti stranieri, concedendo degli evidenti e imponenti vantaggi di natura fiscale. Oltre all’azzeramento della tassazione, chi opera nelledeglinon è soggetto a nessuna restrizione in merito al trasferimento dei profitti o al rimpatrio dei propri capitali. Dal momento della loro istituzione, alcune realtàDubaidiventate dei veri e propri paradisi fiscali in grado di attrarre capitali dalla vicina Europa e dal resto del mondo.