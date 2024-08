Daria Perrotta è il nuovo ragioniere generale dello Stato

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 7 agosto 2024) AGI - Il Consiglio dei ministri ha dato via libera alla nomina dicome. Lo ha reso noto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al termine del Cdm. "Si tratta della prima donna a ricoprire questa carica", ha spiegato Giorgetti., la cui indicazione era largamente attesa, prende il posto di Biagio Mazzotta. "Se la ragioniera non arriva dalla Corte dei conti o dalla Banca d'Italia ho compiuto un peccato mortale? Ok, ho compiuto un peccato mortale. Siccome è brava, lo dicono tutti, ho pensato di indicarla. Tra l'altro ha lavorato anche con governi di altro colore. Se quelli delle opposizioni volevano fare una polemica dovevano cercare un altro terreno", è la replica di Giorgetti alle polemiche relative alla nomina.