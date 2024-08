Dal Napoli al Parma non solo Gaetano | sondaggio per il difensore

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Asse di mercato caldissimo fra: oltre ae Cheddira,dei ducali per ilIn casaprocedono a grande ritmo le operazioni di mercato. Sono ore caldissime per la cessione di Cajuste, che andrà al Brentford: accordo raggiunto e addio, al suo posto arriverà Brescinini. Una doppia operazione quindi, che potrebbe essere seguita anche da un altro acquisto, quello di Gilmour: presto ci sarà un nuovo rilancio col Brighton per provare a chiudere. Riapriamo però il capitolo cessioni: è vicinissima anche quella dial, gli azzurri dovrebbero incassare circa 10 milioni (fra parte fissa e bonus). Ma coi ducali potrebbero concretizzarsi anche altre situazioni. Fabio Pecchia ha mostrato interesse anche per altri due calciatori: fra questi c’è l’attaccante Cheddira, con il quale ci sono già dei dialoghi in corso.