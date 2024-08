Crisi epatica da colpo calore ragazza salvata con trapianto a Torino

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Unadi 26 anni è statacon undi fegato in super-urgenza per un'insufficienzafulminante dadi. E' accaduto all'ospedale Molinette della Città della Salute di. La giovane, residente nella zona di Alba, nel Cuneese, era stata colta da un malore nei pressi di casa sua in campagna durante una mattina di sole. Rinvenuta dai familiari in stato di incoscienza, era stata portata d'urgenza presso l'ospedale di Verduno. La prima temperatura corporea interna misurata in Pronto soccorso era di 41 gradi, comprovante il cosiddetto 'di'.