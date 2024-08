Cosa sono i Cold Case e quali sono i più noti in Italia

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Gli appassionati di letteratura e serie crime sanno perfettamentes’intende con la dicitura “”. Anzi, spesso e volentieriproprio questi, il più delle volte, il centro stesso della narrazione. I così detti casi freddi, ossia, quelli mai risolti, però, non fanno parte solamente della finzione ma vanno a definire una parte molto importante all’interno dell’evoluzione investigativa. I, infatti,quei delitti che, pur non avendo raggiunto una soluzione,talmente gravi da non andare mai in prescrizione. Grazie a questo particolare, dunque, è possibile riaprirli anche a distanza di vent’anni se si presentano nuove prove e, soprattutto, se tecniche scientifiche avanzate permettono di rintracciare connessioni e riscontri non deducibili prima.