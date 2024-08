Come funziona il fotofinish?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Quando si parla di competizioni olimpiche a fare la differenza può essere un secondo, anzi un millesimo di secondo. Com’è successo nella strepitosa finale dei 100 metri piani maschili ai Giochi di Parigi 2024, vinta dall’americano Noah Lyles per un soffio (5 millesimi di secondo) sul giamaicano Kishane Thompson. Ebbene, non si era mai vista prima una vittoria alcosì ravvicinata nei 100 metri. Mail? E soprattutto, è preciso? A quest’ultima domanda rispondiamo di sì. E vi spieghiamo perché. Anzitutto, diciamo che sono gli svizzeri di Omega a raccogliere da anni i tempi di tutte le atlete e tutti gli atleti che partecipano alla competizione a cinque cerchi. Masi capisce dalla parola, nela contare sono le immagini catturate in quegli attimi concitati che servono a sancire il vincitore.