Ciclismo è bronzo nell’inseguimento a squadre maschile alle Olimpiadi 2024

(Di mercoledì 7 agosto 2024)di Parigil’Italia vince ildisu pista. Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan, che vinsero l’oro a Tokyo 2020, hanno battuto la Danimarca – argento in Giappone – nella finale per il terzo posto. Gli azzurri hanno dovuto recuperare oltre un secondo di svantaggio dai danesi, maturato nella prima frazione di gara, ma poi il terzetto finale ha chiuso davanti agli avversari. L’oro dell’inseguimento aè stato vinto dall’Australia che nella finalissima ha superato la Gran Bretagna. «Questovale molto più di un oro perché quando le cose vanno in modo diverso restano in pochi.