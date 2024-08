Astromargherita la vita di Hack che via accompagna tra le stelle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Stasera alle 21 all’arena estiva del cinema Castello, in centro a Fabbrico, va in scena ". Testa tra le, piedi per terra". Uno spettacolo che guarda allee si ubriaca di universo, fra narrazione e musica. Performance nata per raccontaree sfide dell’astrofisica italiana Margherita. Con la testa fra lee i piedi per terra. Belli saldi nella, nella politica, tra gli altri. Lae le convinzioni di una donna libera, dal pensiero indipendente e dal piglio grintoso e comunicativo. Una narrazione "a due voci" di Isabella Dapinguente, un contrappunto tra Margheritae l’autrice, proiettato nello spazio dalla musica dei Gypsinduo che reinterpretano con arrangiamenti originali classici "stellari" – da Stardust a Fly me to the moon – in un’eco umana dell’armonia delle celesti sfere. Per informazioni e prenotazioni: tel.