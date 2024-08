Ultim’ora Napoli spunta la deadline per la cessione | il club ha deciso

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 6 agosto 2024) Il calciatore delazzurro vede il suo futuro in forte bilico. La società valuterà il da farsi nei prossimi giorni. Sono giorni molto caldi per quel che riguarda il calciomercato del. Ilpartenopeo lavora prima alle uscite e poi eventualmente alle entrate, Manna è in costante contatto con la società e soprattutto con Antonio Conte e sta valutando cosa è meglio per il. Intanto la squadra prosegue la preparazione a Castel di Sangro, in vista dell’esordio stagionale contro il Modena. Ilha effettuato alcuni colpi per il reparto difensivo, reparto piuttosto ingolfato e con alcuni giocatori in esubero. Ilazzurro il prossimo anno non disputerà le coppe e quindi Conte necessita di rotazioni ma non troppe, ilvaluterà chi tenere o meno in rosa. Nelle ultime ore è arrivata un’importante decisione su uno storico calciatore della società partenopea.