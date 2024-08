Trent' anni senza Domenico Modugno Mr Volare | la carriera la vita e la tragica morte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 agosto 2024-fa, il 6 agosto 1994, se ne andava nella sua casa di Lampedusa l’intramontabile. Un artista cantattore, considerato tra i padri della musica italiana, trionfatore per quattro volte a Sanremo, Mr.nel corso della suaha scritto e inciso circa 230 canzoni, ha interpretato 38 film per il cinema e 7 per la televisione, ha recitato in teatro e ha trovato il tempo anche di condurre alcuni programmi televisivi.è tra gli artisti italiani che hanno venduto più dischi: oltre 70 milioni di copie. "Vecchio frac", "Piove", "Meraviglioso", "La lontananza" sono canzoni cantate e reinterpretate in ogni parte del mondo. Mr., laLa canzone dialettale Il matrimonio con Franca Gandolfi La malattia e l'impegno politico Laa Lampedusa Mr.