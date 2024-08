The Last Of Us | primo teaser per la stagione 2

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 agosto 2024) È arrivato ilfilmato per la secondadi Theof Us. L’adattamento videoludico di successo della HBO dovrebbe tornare nel 2025 con una nuovaincentrata sugli eventi di Theof Us Part II . La primadi Theof Us si è conclusa con Joel (Pedro Pascal) che salva la sua giovane protetta, Ellie (Bella Ramsey), da una procedura che l’avrebbe uccisa, ma che avrebbe potenzialmente fornito una cura all’infezione fungina che stava devastando il mondo. Tuttavia, ha ucciso un certo numero di persone per farlo e ha mentito a Ellie su quanto accaduto. Ilfilmato per la secondadi Theof Us vede Joel alludere a ciò che è accaduto all’ospedale delle Lucciole mentre parla con il misterioso personaggio di Catherine O’Hara.