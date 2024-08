Sondrio camionista drogato al volante | patente ritirata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 – Agosto è sinonimo di grande traffico in Valtellina e Valchiavenna. La Polizia di Stato di, quotidianamente impegnata nell’attività di controllo dei veicoli adibiti al trasporto di persone e merci, ha intensificato nei fine settimana estivi il numero e le zone di controllo con l’obiettivo di elevare gli standard di sicurezza e sensibilizzare i conducenti di mezzi pesanti sui rischi derivanti dal mancato rispetto delle normative. I controlli Per un’intera settimana, gli agenti hanno effettuato diversi punti di controllo, principalmente sulla tangenziale del capoluogo e in alcune zone urbane, rilevando numerose infrazioni. Tra le principali ci sono frodi o alterazioni del cronotachigrafo e casi di inosservanza della normativa comunitaria su tempi di guida, pausa e riposo.