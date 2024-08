Sapete quanto guadagna un prete | ecco le cifre che non ti aspetti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 6 agosto 2024) Forse non tutti lo sanno ma anche i sacerdoti ricevono uno stipendio. Vediamono ogni mese i preti in Italia. Non di solo pane vive l’uomoma neppure di solo spirito! Anche i sacerdoti, dunque, ricevono uno stipendio ogni mese per poter vivere e fare fronte a tutte le spese.no i preti in Italia? tenetevi forte perché sonoche davvero nessuno oserebbe immaginare. Anche i sacerdoti ricevono uno stipendio/Cityrumors.itQuello del sacerdote è un lavoro a tutti gli effetti persi tratti di un lavoro decisamente particolare e che non tutti possono fare. Il sacerdote, infatti, deve avere prima di tutto una profonda vocazione che lo spinga a voler dedicare tutta la sua vita a Dio. Detto ciò, però, anche i sacerdoti, hanno degli obblighi lavorativi e degli impegni da rispettare tra cui la celebrazione delle messe ogni giorno.