Quanto costa la nuova mini casa su ruote australiana che ha fatto innamorare i designer?

(Di martedì 6 agosto 2024) Si chiama Freedom Tiny Home, la piccoladella libertà, e al costo di 100.000 dollari, circa 92.000 euro, potreste acquistare unaabitazione da portare sempre con voi, durante i viaggi. Creata dagli australiani di Lusk Tiny Homes, si tratta di una microperfetta anche come guesthouse. Così tanto, da essere diventata un vero caso. Quali caratteristiche la rendono così amata? Innanzitutto, è costruita su un unico livello, non necessita di cementificazione ma si sposta agevolmente sulle. Solo che, a differenza dei camper, è unaa tutti gli effetti con cucina, bagno e camera da letto. C’è anche una piccola veranda da godersi, per esempio, se si fa un bel viaggio tra i boschi. La casetta può essere posizionata ovunque, in città o fuori, per brevi periodi. E sfrutta benissimo il rimorchio a doppio asse su cui è costruita.