' Putin a Khamenei evitare civili nella risposta a Israele'

(Di martedì 6 agosto 2024) Il presidente russo Vladimirha chiesto alla guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali, di rispondere in modo moderato all'uccisione del leader di Hamas Ismail Haniyeh, sconsigliando di attaccare iisraeliani. Lo scrive la Reuters sul proprio sito web citando due alte fonti iraniane. Il messaggio, secondo le fonti, è stato consegnato ieri da Sergei Shoigu negli incontri con alti funzionari iraniani. Secondo le due fonti iraniane, Teheran ha anche fatto pressione su Mosca per la consegna di jet da combattimento Sukhoi Su-35 di fabbricazione russa. Il Cremlino non ha risposto a una richiesta di commento.