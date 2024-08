Lutto in provincia di Latina per la sorte di Luciano il 63enne morto stamane in un tragico incidente lungo la 156 dei Monti Lepini

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 6 agosto 2024) Si chiamavaZampetta l’uomo, di 63 anni, tragicamente deceduto questa mattina in unstradalela strada statale 156 dei, nel territorio di Sezze. A bordo del suo su Peugeot l’uomo, come ricostruito dagli addetti dell’Anas, è andato a scontrarsi proprio contro uno dei mezzi dell’azienda, fermo in corsia di emergenza. L’impatto non è stato fatale, ma ha fatto rimbalzare l’auto in mezzo alla carreggiata dove sopraggiungeva un mezzo pesante. I due veicoli si sono scontrati in maniera molto violenta e l’impatto ha causato la morte di. Sul posto si sono portate le pattuglie della polizia locale di Sezze e della Stradale, oltre ai sanitari del 118 ed ai Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad estrarre il corpo, ormai privo di vita, dalle lamiere.