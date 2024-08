La Gig Economy archivierà il lavoro classico con orario dalle 9 alle 17 | lo dice LinkedIn

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 6 agosto 2024) Secondo una recente indagine realizzata dal Censis per Confartigianato, gli under 35 sono piuttosto sicuri su ciò che cercano nel loro futuro lavorativo: no al posto fisso tradizionale e nella stessa azienda per tutta la vita, ma spazio ad un’attività flessibile e in cui al primo posto vi sono creatività e fantasia. Insomma, i giovani, le generazioni Millennials e Z preferirebbero ruoli con orari flessibili, in cui ogni giornata lavorativa è diversa dalla precedente e nei quali ogni occasione è buona per imparare., il celebre social network e rete professionale avente lo scopo di connettere lavoratori di tutto il mondo, avrebbe indicato che la strada da seguire è proprio questa.