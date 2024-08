Inter -1 all’Al-Ittihad | Lautaro Martinez e il suo primo allenamento

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 agosto 2024) Vigilia di-Al-. Ad allenarsi oggi con il gruppo anche il capitano, rientrato dopo le fatiche in Nazionale. VIGILIA –in campo al BPER Training Centre di Appiano: la squadra di Inzaghi prosegue il suo avvicinamento al campionato. Si è trattato di una seduta di preparazione in vista dell’amichevole in programma mercoledì 7 a Monza: alle 21:30 all’U-Power Stadium i nerazzurri affronteranno l’Al. Per, rientrato dopo gli impegninazionali con l’Argentina e un periodo di vacanza,con i compagni in questo pre-campionato. Domani i nerazzurri giocheranno contro la squadra araba nel penultimo test amichevole di questa pre-season. Poi il 13 l’ultimo incontro prima dell’esordio ufficiale contro il Genoa a Londra con il Chelsea.