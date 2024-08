Immigrazione clandestina terremoto nel centro Italia | decine di indagati nell’inchiesta dell’Antimafia

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 6 agosto 2024) Polizia e Antimafia hanno sgominato un’associazione dedita all’in: al momento sono 27 gli. In pienocittadino a Terni, in un’abitazione di soli 38 metri quadri, risultavano residenti 14 persone. Da qualche tempo all’Ufficio Anagrafe dello stesso Comune stavano pervenendo richieste di residenza o di cambio di residenza da parte di cittadini extracomunitari di Pakistan, Afghanistan, Egitto ed Iraq. Tutte le richieste erano finalizzate ad abitare in. Diversi elementi che hanno fatto scattare più di un campanello d’allarme.nel(ANSA FOTO) – cityrumors.itLa Procura di Terni ha dunque fatto partire degli accertamenti.