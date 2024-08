Il ritorno di Checco dei ‘Giganti’ | Un nuovo disco ma su 45 giri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Alla soglia degli 80 anni torna sul mercatograficoMarsella,dei Giganti, lo storico gruppo che nel corso degli anni 60 ebbe grande successo con canzoni come "Tema", "Una ragazza in due", "Proposta (Mettete dei fiori nei vostri cannoni)". Oggi si presenta al pubblico con un vinile, un 45dal titolo "L’Aquilone". Come è nata l’idea di realizzare questo progetto? "L’idea, per la verità, è partita dall’amico Luigi Mattarelli e sua figlia Helga, titolare delle edizioni musicali HGM e io ne sono stato subito entusiasta". Dei "Giganti" storici siete rimasti solo lei ed Enrico Maria Papes? "Noanche Giacomo di Martino (Mino) fratello di Sergio, deceduto, purtroppo nel 96 a soli 49 anni". Lei partecipò anche al Festival di Sanremo? "Sì, da solista nel 1969, con "Il sole è tramontato".