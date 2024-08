God of War | lo sviluppatore Santa Monica al lavoro su una nuova IP?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 6 agosto 2024) La divisione di Sony asembra voler appendere l’ascia di Kratos al chiodo: unaIP in arrivo dai papà di God of War? Uno dei team di sviluppo di punta di Sony, ilStudio, ha curato la serie God of War dal 2005 fino al recente Ragnarok, ma potrebbe avere unaIP nel cilindro. O almeno questo è quanto si evince dal profilo LinkedIn che ha fatto recentemente capolino in un report di Eurogamer. Stando al rapporto in questione, uno degli sviluppatori incaricato di gestire la tabella di marcia della gestazione si è lasciato sfuggire la presenza di un nuovo brand nella fucina del titano cobalto. Il dipendente ha menzionato nel suo portfolio le precedenti collaborazioni con Striking Distance ed Unknown Worlds, prima di venire riassunto dallo staff di Kratos in veste di responsabile dei personaggi.