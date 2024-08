Ferrer a Follo per allenarsi Kouda rinnova fino al 2028

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Se sarà una delle nuove certezze su cui Luca D’Angelo potrà contare, è ancora presto per dirlo. Molto presto. Ma solo il fatto che Salvadorsia stamattina al campo diad, è già di per sé una splendida notizia. Non sarà con il gruppo, Salva, si allenerà a parte per iniziare un percorso di riatletizzazione, dopo di che si vedrà. Senza pressioni, dopo la brutta disavventura – chiamiamola così – che ha colpito il ragazzo, classe 1998, e che lui stesso aveva annunciato attraverso i social quel triste 23 novembre 2023: "Mi hanno diagnosticato il linfoma di Hodgkin e nelle prossime settimane comincerò il trattamento sanitario", aveva scritto lanciando, però, un messaggio di speranza. Un percorso difficile, per un giovane che ha saputo lottare con tutte le sue forze, con grande volontà e positività.