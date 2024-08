È eroina nazionale nel suo paese d' origine e al Crop Over Festival si sono ricordati il perché

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 6 agosto 2024)aspettare marzo, quando può essere Carnevale tutto l’anno? Rihanna ha fatto il suo ingresso trionfale al, kermesse estiva che si svolge ogni anno nelle sue amate Barbados. Con un costume personalizzato e scintillante, la cantante di Diamonds ha illuminato la parata del Grand Kadooment a St. Michael, mostrando ancora una volta il suo legame profondo con le tradizioni del suod’. Nel 2021, la cantante è stata nominatae alFestiva non ha fatto altro che confermare questo onore, sfilando per le strade dell’isola caraibica con un costume sensuale adornato di gioielli in oro e bronzo. I suoi capelli castani, con riflessi biondi, erano perfettamente abbinati al copricapo decorato, creando un effetto mozzafiato.