Cos’è il Tongue Scraping e perché pulire la lingua è importante come lavare i denti | Si rischiano infezioni orali e infiammazioni

(Di martedì 6 agosto 2024) Spazzolino,fricio, filo interdentale. Ormai conosciamo bene l’importanza didopo i pasti, ma la? Non ci si pensa mai, ma la superficie ‘rugosa’ per via delle papille è un vero e proprio paradiso per i batteri, che causano quella patina scolorita e, a volte, maleodorante. Negli ultimi tempi sta prendendo piede la tecnica del, che prevede di ‘spazzolare’ gentilmente lacon appositi strumenti, in rame o in silicone. Ma è per tutti?la“La pulizia dellaè spesso trascurata dai pazienti ma è una parte fondamentale di una buona igiene orale, anche in ottica preventiva”, spiega al fattoquotidiano.it il dottor Antonio Cibelli, responsabile Igiene e Prevenzione Odontoiatrica del Centro Diagnostico Italiano di Milano.