Come sono oggi Hiroshima e Nagasaki?

(Di martedì 6 agosto 2024) Il 6 agosto 1945, alle ore 8.15 del mattino, l’aereo militare americano Enola Gay sganciare Little Boy, la prima bomba atomica sulla città dicausando gli effetti di una distruzione di massa mai vista fino a quel momento. Un evento replicato tre giorni dopo su. In quel caso a colpire è la bomba Fat Man, fatta cadere dall’aereo Bockscar. Le immagini dei due funghi atomici e, soprattutto, dei terribili effetti suoi pochi sopravvissuti, hanno fatto il giro del mondo e sconvolto l’opinione pubblica riguardo l’utilizzo delle armi atomiche. A distanza di quasi ottant’anni da quel momento, le due città giapponesi portano ancora i segni di quella decisione devastante. Un attimo che ha segnato per sempre il loro destino, dividendo la storia del Giappone tra prime e dopo la bomba atomica.