Campagnola sedano lite e trovano la droga

(Di martedì 6 agosto 2024)(Reggio Emilia), 6 agosto 2024 – I carabinieri della caserma disono intervenuti in paese su segnalazione di alcuni cittadini, preoccupati nel sentire le urla provenire da una abitazione, in cui era in corso una furiosa. Alla porta si sono presentati due giovani, un uomo di 26 anni e una donna di 23, che avevano litigato verbalmente. La situazione sembrava essere tornata tranquilla, ma i militari hanno avvertito un sospetto odore. Per questo hanno approfondito l’accertamento, scoprendo nell’appartamento un involucro con circa 50 grammi di hashish, due spinelli con tabacco e hashish, tre frammenti die un bilancino di precisione con residui di sostanza. Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i due giovani sono stati denunciati alla magistratura. E’ accaduto domenica pomeriggio.