Bremer | Con la Juve ho scoperto la Champions Rinnovo? Vi spiego il motivo

(Di martedì 6 agosto 2024) Gleisonparla dellantus e le giura amore eterno: con la Vecchia Signora halaLeague e non intende fermarsi a un solo trofeo vinto. Gleisonha parlato apertamente della sua decisione di rinnovare (ancora più a lungo) con lantus, ma non solo. Ha giurato amore al club bianconero e ha riferito anche come ci si sente ad avere una nuova guida come quella di Thiago Motta. Gleisonparla della sua crescita allantus e le giura amore (ANSA Foto) – SerieAnews.comIn una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, Gleisonha parlato della sua decisione di rinnovare con lantus fino al 2029, alzando il valore della clausola rescissoria, e non solo. Ecco tutto quello che ha dichiarato il difensore bianconero.