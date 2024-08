Avvio in sordina Missione Dallinga | alzare l’intensità per sfidare l’Udinese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Impatto un po’ anonimo, aspettative alte, necessità di accelerare il processo di ambientamento massima. In due parole: Thijs. Pretendere, dopo appena due settimane scarse di vita in comune sotto il tetto rossoblù, che l’ex attaccante olandese si sia già calato nei meccanismi di un gruppo che i meccanismi li sta cercando di suo non sarebbe serio. E dunque è perfino naturale che fin quisi sia fatto notare, oltre che per le buone intenzioni di rito manifestate nel giorno della presentazione in ritiro, per un gol di furbizia segnato nell’amichevole col Caldiero, per il ‘Ciao Bologna’ pronunciato dal palco di Valles, per quarantacinque minuti da fantasma con i greci dell’Asteras, per un gol gettato alle ortiche nello 0-4 col Bochum e per qualche promettente intuizione nella sfida vinta per 1-0 col Sudtirol.