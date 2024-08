Atletica Gianmarco Tamberi ci sarà alle Olimpiadi | Sto meglio in pedana qualsiasi cosa accadrà

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024)“Gimbo”è un personaggio unico nel mondo dell’. Per mille motivi. Sia perchè è un fuoriclasse del salto in alto (il suo palmares, impreziosito dall’oro olimpico di Tokyo, è sotto gli occhi di tutti), il suo modo di vivere la vita lo rende ancor più speciale ma, suo malgrado, anche la sfortuna lo ha contraddistinto lungo tutta la sua carriera. Dopo la rottura del tendine d’Achille che gli costò la partecipazione ai Giochi di Rio de Janeiro 2016, il marchigiano è di nuovoprese con un momento quanto mai complicato. Domenica, infatti, il nostro portabandiera di Parigi 2024 (assieme ad Arianna Errigo) ha spaventato tutto lo sport italiano. Per quale motivo? “Gimbo” ha raccontato sui suoi canali social che aveva la febbre alta (38.8°) e che, soprattutto, soffriva di calcoli renali. Proprio a pochissimi giorni dalla sua gara sotto i Cinque Cerchi.